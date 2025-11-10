БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ализе Корне: Да бъда капитан на френския отбор е предложение, което не може да откажеш

Вяра Илиева
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
След като прекрати кариерата си само преди няколко седмици, 35-годишната французойка беше официално назначена за капитан на френския отбор от Федерацията по тенис. Бившата номер 11 в света не иска да ограничава своята работа само за турнира "Били Джийн Кинг Къп".

Ализе Корне: Да бъда капитан на френския отбор е предложение, което не може да откажеш
Слушай новината

Ализе Корне е горда, че е осъществила мечтата си, но е наясно с „работата, която е необходима“.

В интервю за радиопредаването Grandes Gueules du Sport, наскоро оттеглилата се от корта тенисистка обясни решението си да приеме капитанството на френския отбор за Купата "Били Джийн Кинг" и разкри някои от основните мисии, които си е поставила.

След като прекрати кариерата си само преди няколко седмици, 35-годишната французойка беше официално назначена за капитан на френския отбор от Федерацията по тенис.

„Да бъда капитан на френския отбор е нещо, което не можеш да откажеш. Дълго се колебаех, преди да кандидатствам, не бях сигурна дали моментът е подходящ след края на кариерата ми, но когато се появи възможността, не можах да устоя. Винаги съм мечтала да бъда капитан", коментира бившата номер 11 в света.

"Когато разбрах, дори ми беше трудно да го повярвам, това е много сериозен ангажимент. Освен това, получих други отговорности освен капитанската лента, което ще се превърне в работа на пълен работен ден и ще означава, че ще имам реално влияние върху представянето на отбора“, каза Корне.

Осъзнавайки напредъка, който трябва да бъде постигнат, тя обясни, че иска да надхвърли ролята си на капитан, която според нея се ограничава до подбор на определени играчи за състезание.

„Да бъдеш капитан е трудна работа. Женският тенис претърпя известен обрат през последните пет години и въпреки това е свършена работа в отборите, но това, което искам, е да се опитам да приложа моята визия за играта. Няма да правя чудеса или да променям всичко, но със сигурност мога да помогна, да допринеса за развитието на женския тенис и да окажа реално влияние от развитието на младите до най-високо ниво. Защото, когато си капитан, очакваш да ти дават играчи, но всъщност нямаш влияние върху това, което се случва преди това“, продължи тя.

Макар че една от основните ѝ мисии ще бъде да се опита да изведе тима от Група 2 на турнира, Ализе Корне не иска да ограничава своята работа само до състезанието и разкри спешните действия, които трябва да се предприемат, за да върне Франция позициите си в женския тенис.

„Това, което искам, е да следвам играчите в по-малките турнири, да им помагам, да ги съветвам, да подкрепям треньорите и да се опитвам да вдъхновявам по-младите, и това наистина е огромна задача“, призна французойката.

"Трябва да работим и с момичетата извън Топ 200 и да се опитаме да ги вкараме в топ 100, за да попълним този набор от играчи и да повишим общото ниво. Много работа е, но мисля, че можем да го направим. Имаме играчи с отлични профили, с голям потенциал“, заяви Ализе Корне.

