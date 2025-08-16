Алкарас пречупи Рубльов в три сета и заслужи място на полуфиналите

Карлос Алкарас се класира за полуфиналите на Мастърс 1000 турнира в Синсинати, след като записа победа в три сета над Андрей Рубльов – 6:3, 4:6, 7:5. За испанеца това е 12-то класиране за полуфинал на турнир от сериите 1000.

„Важното е да приемеш момента. Да приемеш, че играеш трети сет, че ще бъде тежка битка. Обичам тези моменти“, коментира Алкарас след последната точка в мача. „Условията бяха екстремни, но аз се наслаждавам да играя в такива битки. Енергията на публиката ме зарежда. Щастлив съм, че мога да изживея тези моменти“, добави световният №2.

Алкарас може да се срещне със световния №1 Яник Синер само на финал за четвърти пореден турнир. Тази вечер италианецът ще се изправи срещу Теренс Атман в полуфиналите, като до момента Синер не е загубил сет в турнира.