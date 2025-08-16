БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

Алкарас пречупи Рубльов в три сета и заслужи място на полуфиналите

Спорт
Испанецът се наложи в три сета.

Карлос Алкарас Ролан Гарос
Снимка: БГНЕС
Карлос Алкарас се класира за полуфиналите на Мастърс 1000 турнира в Синсинати, след като записа победа в три сета над Андрей Рубльов – 6:3, 4:6, 7:5. За испанеца това е 12-то класиране за полуфинал на турнир от сериите 1000.

„Важното е да приемеш момента. Да приемеш, че играеш трети сет, че ще бъде тежка битка. Обичам тези моменти“, коментира Алкарас след последната точка в мача.

„Условията бяха екстремни, но аз се наслаждавам да играя в такива битки. Енергията на публиката ме зарежда. Щастлив съм, че мога да изживея тези моменти“, добави световният №2.

Алкарас може да се срещне със световния №1 Яник Синер само на финал за четвърти пореден турнир. Тази вечер италианецът ще се изправи срещу Теренс Атман в полуфиналите, като до момента Синер не е загубил сет в турнира.

„Трябва да остана позитивен през цялото време. Загубих фокус на няколко пъти в мача. А когато играеш срещу някой като Рубльов, 2-3 точки могат да ти костват сета. Останах силен психически и се гордея с успеха“, каза още Алкарас.

