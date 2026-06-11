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Алжир разгроми Боливия

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Спорт
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Аин Гуири се отчете с два гола за алжирците.

Алжир разгроми Боливия

Нападателят на националния отбор на Алжир Амин Гуири отбеляза два гола при победата с 4:0 над Боливия в проверка в Канзас Сити преди започващото тази вечер световно първенство по футбол, което можете да проследите в ефира на БНТ.

Срещата не бе излъчвана на живо, като старши треньорът Владимир Петкович е предпочел двубоят да се проведе при закрити врати, информира агенция Reuters. Държавният телевизионен оператор на Алжир бе съобщил по-рано, че ще предава на живо „акценти“ от мача в социалната платформа Facebook.

Айса Манди откри резултата за Алжир в 45-ата минута, а впоследствие Петкович направи 11 смени на почивката, след което отборът на Алжир вкара три гола за пет минути.

Футболистът на Олимпик Марсилия Гуири направи резултата 2:0 в 56-ата минута със зашеметяващ удар, преди да увеличи преднината на алжирския тим две минути по-късно.

Анис Хадж Муса вкара четвъртия гол в срещата в 61-ата минута. 24-годишното крило се разписа отново, след като помогна на Алжир да победи Нидерландия в предишна контрола, играна в Ротердам на 3 юни.

Съставът на Алжир, който се завръща на Световно първенство за първи път от 2014 година насам, ще започне кампанията си срещу действащия шампион Аржентина на 16 юни.

#Национален отбор на Алжир по футбол #Национален отбор на Боливия по футбол #Мондиал 2026

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