Американец ще играе в Първа лига

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Джордан Сейнт-Луис ще бъде част от състава на Дунав Русе.

Джордан Сейнт-Луис
Снимка: ФК Дунав Русе

Отборът на Дунав (Русе) привлече американски офанзивен футболист, съобщиха от клуба.

Джордан Сейнт-Луис ще бъде част от "драконите" за следващите два сезона. Роденият в щата Мериленд състезател пристига в Русе от португалския Амаранте – клуб, който през изминалия сезон е спечелил промоция и от новия сезон ще се състезава във Втора дивизия на Португалия. Преди това той е бил част от Академика Коимбра, посочват още от Дунав.

"На терена Сейнт-Луис е футболист, който впечатлява с физическа мощ, скорост и директен стил на игра. Той може да действа и по двата фланга на атаката", отбелязаха от русенския клуб.

От щаба на "драконите" добавиха, че американецът ще се присъедини скоро към новите си съотборници. Тепърва предстои в близките дни да бъдат обявени още нови попълнения, с които вече са сключени договори и предстои да пристигнат в Русе, уточниха още от Дунав.

#Джордан Сейнт-Луис #ПФК Дунав Русе

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