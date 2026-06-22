Американец ще играе в Първа лига

Отборът на Дунав (Русе) привлече американски офанзивен футболист, съобщиха от клуба.

Джордан Сейнт-Луис ще бъде част от "драконите" за следващите два сезона. Роденият в щата Мериленд състезател пристига в Русе от португалския Амаранте – клуб, който през изминалия сезон е спечелил промоция и от новия сезон ще се състезава във Втора дивизия на Португалия. Преди това той е бил част от Академика Коимбра, посочват още от Дунав.

"На терена Сейнт-Луис е футболист, който впечатлява с физическа мощ, скорост и директен стил на игра. Той може да действа и по двата фланга на атаката", отбелязаха от русенския клуб.

От щаба на "драконите" добавиха, че американецът ще се присъедини скоро към новите си съотборници. Тепърва предстои в близките дни да бъдат обявени още нови попълнения, с които вече са сключени договори и предстои да пристигнат в Русе, уточниха още от Дунав.