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Американката Кейт Дъглас записа нов световен рекорд на 50 метра свободен стил

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Спорт
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Дъглас даде време от 23:59 секунди в Индианополис

кейт дъглас затвърди статута кралица 200 метра бруст грабна златото световното първенство

Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил, като даде време от 23:59 секунди в Индианополис. Американката подобри постижението на Сара Шьострьом от Швеция (23:61).

Кейт Дъглас е олимпийска шампионка на 200 метра бруст и има сребърен медал от съчетано плуване на 200 метра. Досега Дъглас, който е седемкратна световна шампионка, никога не бе постигала добър резултата в точно тази дисциплина, като най-доброто й постижение беше 23:91 секунди.

"Това е лудост. Аз съм в шок, не знам какво да кажа", бе първият коментар на американката пред NBC.

"Надявах се да подобря постижението си, да подобря рекорда на САЩ. Но това беше много по-бързо от всичко, на което съм се надявала", добави тя.

Сънародничката й Гретчен Уолш завърши на второ място с 23:78, като по този начин стана петата най-бърза състезателка в историята.

#Кейт Дъглас

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