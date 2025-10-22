БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Американски център подсили Миньор 2015

Спорт
Официалният дебют на Мърфи ще бъде още този петък в НБЛ.

Монтавиус Мърфи
Снимка: БК Миньор Перник
Слушай новината

Отборът на Миньор 2015 привлече в редиците си американския център Монтавиус Мърфи, съобщиха от клуба.

Мърфи е роден през 2001 година в щата Тексас (САЩ) и е висок 205 сантиметра.

Монтавиус Мърфи започна настоящия сезон в хърватското първенство, а през миналата година игра в македонския отбор Феникс, където записа средно по 10.6 точки и 7.3 борби на мач.

Официалният дебют на центъра ще бъде още този петък, когато Миньор 2015 приема отбора на Спартак Плевен в мач от НБЛ.

#Монтавиус Мърфи #БК Миньор 2015 Перник

