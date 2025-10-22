Американски център подсили Миньор 2015

Отборът на Миньор 2015 привлече в редиците си американския център Монтавиус Мърфи, съобщиха от клуба.

Мърфи е роден през 2001 година в щата Тексас (САЩ) и е висок 205 сантиметра.

Монтавиус Мърфи започна настоящия сезон в хърватското първенство, а през миналата година игра в македонския отбор Феникс, където записа средно по 10.6 точки и 7.3 борби на мач.

Официалният дебют на центъра ще бъде още този петък, когато Миньор 2015 приема отбора на Спартак Плевен в мач от НБЛ.