Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 04:12 мин.

Американски военни удариха лодка с наркотици до Карибите, 11 души са загинали

Диана Симеонова
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Американски военни удариха лодка с наркотици до Карибите, 11 души са загинали
Снимка: Снимката е илюстративна
Американски военни удариха малък кораб, плаващ в международни води в южната част на Карибите. 11 души са загинали.

Според американския президент Доналд Тръмп корабът, който е отплавал от Венецуела, е превозвал наркотици за САЩ. В пост в социалната си мрежа Truth social Тръмп нарече хората на борда на кораба "наркотерористи от картела Трен де Арагуа". Той заяви пред журналисти, че на кораба е имало "много наркотици", но не даде подробности.

От завръщането си в Белия дом през януари администрацията на Тръмп обяви няколко престъпни групи и групи за трафик на наркотици в Латинска Америка за терористични организации. Сред тях са Трен де Арагуя и друга венецуелска група - "Картел на слънцето", за която американските власти твърдят, че е оглавявана от президента на Венецуела Николас Мадуро и други високопоставени държавни служители.

САЩ засилиха военноморското си присъствие край Венецуела в последните два месеца, за да се борят със заплахите от латиноамериканските наркокартели. Правителството на Мадуро реагира, като разположи войски по крайбрежието и границата на Венецуела със съседна Колумбия.

Венецуелският президент твърди, че САЩ изграждат фалшив наратив за трафик на наркотици от Колумбия през Венецуела към САЩ, за да се опитат да го принудят да се оттегли от поста си. САЩ обявиха награда от 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста на Мадуро по обвинения в трафик на наркотици.

# лодка с наркотици #Венецуела

