Американски журналист оцеля шест нощи сред дивата природа в Норвегия. Мъжът е бил сам, разчитал е на оскъдни запаси от храна и е имал сериозна травма на крака.

38-годишният Лун, който е работил за "New York Times" и "Atlantic" и е бивш кореспондент на "Гърдиън" за Русия, е бил на почивка със сестра си в Норвегия. На 31 юли той тръгва сам на 4-дневен преход от центъра за активен отдих в Уленсванг, в северната част на парка Фолгефонна - дива и труднодостъпна местност с площ 550 кв. км, където се намира и един от най-големите ледници в страната.

Мъжът е обявен за изчезнал, след като не е успял да се качи на самолета си от норвежкия град Берген до Обединеното кралство. Спасителите откриват Лун в 11:34 ч. местно време. Той е успял да оцелее в планината при много лошо време в продължение на пет дни с оскъдно количество храна и напитки. Травмата на крака получава вечерта, в която е тръгнал.

"Не си спомням да сме намирали някого жив след толкова дни в дивата природа", каза Стиг Хоуп от парка Фолгефонна и доброволец на Червения кръст.

Освен доброволци в търсенето на изчезналия журналист се включиха полиция, кучета, специализирани екипи за катерене, дронове. Издирвателните операции са се провели в условия на бързо влошаващо се време, включително обилни валежи. Мъжът е чувал хеликоптерите над него няколко дни, докато екипажът на един от тях го е забелязал и така е бил спасен.

Алек Лун има многобройни награди за работата си, както и две номинации за награда "Еми". Живял е дълги години в Москва, Истанбул, а сега във Великобритания, където се е посветил на журналистиката, свързана с измененията на климата.

Мястото, където той успява да оцелее - Фолгефонна е третата по големина ледена шапка в Норвегия. Известна е със своите фиорди, ледници, водопади и планини, но част от нея остава силно дива и опасна, особено при лошо време.