Амир Галеноей: Не ни оставиха дори време за възстановяване след мача с Нова Зеландия

Селекционерът на националния отбор на Иран Амир Галеноей отправи остри критики към организацията около престоя на тима на Световното първенство, след като футболистите са били принудени да напуснат Съединените щати само часове след равенството 2:2 срещу Нова Зеландия.

След двубоя от група G иранците не са останали в Калифорния според предварителния план, а незабавно са се качили на самолет за клубната си база в мексиканския град Тихуана.

"Дори не ни оставиха време за възстановяване. След мача ни казаха, че трябва моментално да напуснем. За футболистите почивката е много важна, но бяхме принудени да се върнем в Тихуана. Това ни създаде много проблеми“, заяви Галеноей, цитиран от агенция AP.

Наставникът призна, че не е получил обяснение за промяната в програмата и подчерта, че решенията са били взети извън щаба на отбора.

"По план трябваше да пристигнем два дни преди срещата, да прекараме нощта в Калифорния и да се върнем на следващия ден. Не знам защо това не се случи. По мое мнение нашият отбор е най-потисканият на Световното първенство“, коментира още той.

Галеноей свърза тежкия график и с физическите проблеми на част от футболистите. По думите му няколко играчи са получили схващания по време на срещата и са били заменени принудително.

"Много от футболистите получаваха схващания и трябваше да ги сменяме. Причината не беше тактическа. Те ще преминат медицински прегледи, но отново трябва да подчертая колко трудна е ситуацията, в която сме поставени“, добави селекционерът на Иран.

Иран започна участието си на Мондиал 2026 с равенство срещу Нова Зеландия, а напрежението около логистиката на отбора продължава да бъде сред основните теми около представянето на азиатския тим.