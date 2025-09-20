БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Аморим увери, че и Папата не може да го накара да промени стила си на игра

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Мениджърът на Манчестър Юнайтед продължава да упорства на схема на игра 3-4-2-1.

Манчестър Юнайтед
Снимка: БТА
Мениджърът на Манчестър Юнайтед изрази надежда, че ще получи време, за да покаже как системата му за игра еволюира, но настоя, че дори папата не може да го накара да се промени от опасение за това какво ще си помислят играчите.

"Не, не, не. Нито веднъж не съм мислил да се променя. Дори папата не може да ме накара", каза португалският специалист на пресконференцията си преди домакинството на Челси тази вечер във Висшата лига.

Аморим продължава да упорства на схема на игра 3-4-2-1, независимо че има най-лошият процент начело на Юнайтед от всеки мениджър на тима от Втората световна война насам. "Червените дяволи" са с най-слабо начало на сезон от 33 години насам. Откакто Аморим е на "Олд Трафорд", манчестърци са спечелили по една точка средно на мач, с -13 голова разлика.

Юнайтед приема Челси в "Театъра на мечтите" от 19:30 часа българско време.

#Висша лига 2025/26 #ФК Манчестър Юнайтед #Рубен Аморим

