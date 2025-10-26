Анас Маздрашки приключи и на двойки в Синтра

Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка за мъже в Синтра (Португалия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишният българин и Пабло Аунион (Испания) загубиха от третите поставени Педро Араужо (Португалия) и Рафаел Искиердо Луке (Испания) с 4:6, 4:6 за 76 минути.

Маздрашки и Аунион допуснаха два пробива в първия сет и още един във втория и приключиха участие в надпреварата.

На сингъл българинът допусна поражение на четвъртфиналите снощи.