Анас Маздрашки продължава напред на турнира в София

Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на сингъл "K&D Cup 2025" в София за мъже. Той спечели срещу "K&D Cup 2025" в София от Франция с 6:3, 6:0 за 82 минути в мач от втория кръг.

Българинът изостана с пробив и 2:3 в първия сет, но спечели следващите десет гейма в мача. На четвъртфиналите той ще играе срещу номер 8 в схемата Никита Мащаков (Украйна).

По-рано днес Александър Василев също достигна до четвъртфиналите на сингъл, а там той ще играе срещу №2 Шон Кенен (Франция).

Минимум седем българи пък ще играят днес на четвъртфиналите на двойки. Александър Василев и Вардан Манукян (Русия) ще се изправят срещу първите поставени италианци Якопо Билардо и Николо Чаварела.

В изцяло български четвъртфинал Виктор Марков и Пламен Милушев ще срещнат Дейвид Симеонов и Никола Керемедчиев. Михаил Иванов и Ерик Владимиров излизат срещу победителите от мача между българите Радослав Шандаров и Васил Шандаров срещу Александър Обрио и Валентин Лапалю (Франция). Двубоят на братя Шандарови беше прекъснат вчера при резултат 1:0 сета в полза на французите.