ИЗВЕСТИЯ

25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 03:05 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

Анас Маздрашки започна с победа на турнир в португалския град Синтра

от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
За българина предстои мач с представител на домакините.

анас маздрашки продължава напред турнира софия
Снимка: БТА
Анас Маздрашки започна с победа участието си на турнира по тенис на твърда настилка в португалския град Синтра с награден фонд от 25 000 щатски долара.

Българинът, който е №941 в световната ранглиста, надигра испанеца Алехандро Лопес Ескрибано с 5:7, 6:1, 7:5. Мачът продължи 2 часа и 29 минути.

Маздрашки загуби първия сет, след като допусна обрат и изпусна аванс от 4:2 гейма. Той обаче показа много по-добра концентрация в следващите два сета и в крайна сметка успя да се класира за втория кръг.

Във втория кръг Маздрашки ще играе с представителя на домакините от Португалия Жоао Граса, който е №1265 в ранглистата.

#Анас Маздрашки

