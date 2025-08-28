БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Анатолий Господинов: Бяхме по-добри от Ракув и съм горд от постигнатото

Български футбол
Вратарят на Арда е категоричен, че отборът е изцяло съсредоточен върху предстоящите мачове в Първа лига.

Арда - Ракув
Снимка: БТА
Вратарят на Арда Анатолий Господинов е категоричен, че той и съотборниците му трябва да са горди от представянето на отбора в Лигата на конференциите.

Кърджалии загубиха и домакинството си на Ракув и отпаднаха от турнира.

"Има разочарование. Върнахме се в резултата, а след почивката имахме предимство и атакувахме постоянно. Стана много трудно, след като останахме с 10 футболисти. Горд съм с постигнатото от мен и моите съотборници. Остана едно чувство, че можеше да постигнем повече. Те вкараха още във втората минута след щастлив гол с рикошет. Бяхме по-добри. Моите уважения към Ракув, те все пак се борят за титлата в Полша и играят в Европа", сподели той след срещата.

Стражът отличи и подкрепата на публиката.

"Радващо е, че стадионът ни се пълни. Дадохме всичко, което можехме, но за жалост не се получи. Надявам се да придобием ценен опит от този месец в Европа. Сега концентрацията е изцяло върху първенството. Трябва ни поредица от добри резултати в Първа лига", допълни футболистът на кърджалии.

#Анатолий Господинов #Ракув Ченстохова #Арда Кърджали

