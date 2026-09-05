Андони Ираола: Когато всички помагат, головете и резултатите ще дойдат

Старши треньорът на Ливърпул Андони Ираола остана доволен от представянето на Александър Исак при победата с 2:0 над Ипсуич, но подчерта, че изискванията му към шведския нападател далеч не се изчерпват с отбелязването на голове.

Исак реализира и двете попадения още в първите девет минути на двубоя и увеличи сметката си на три гола от началото на сезона. Ираола е убеден, че головете няма да бъдат проблем за нападателя, но очаква от него да има по-сериозен принос и в останалите фази на играта.

"Той е изключително важен футболист за нас. Изискванията ми към него няма да бъдат свързани с головете. Той е здрав, намира се в добра форма и ще постигне своите показатели. Моите спорове с него са по-скоро за други неща – как да помага на отбора в различни ситуации“, заяви Ираола.

Испанският специалист не посочи конкретно върху кои компоненти Исак трябва да работи, но думите му подсказват, че очаква по-активно участие от нападателя в колективните действия и играта без топка.

"Ще изисквам други неща от него, за да можем да играем добре. Ако играем добре и заемаме правилните позиции, головете ще дойдат. Той трябва да допринася за колектива. Когато всички помагат, след това идват головете и резултатите“, допълни наставникът на Ливърпул.

Ираола обърна специално внимание и на пресата на своя отбор срещу Ипсуич. Според него именно агресивното отнемане на топката високо по терена е позволило на Ливърпул по-често да намира Исак в опасни позиции.

"Днес бяхме много, много по-добри в пресата. Отнемахме топката високо и така можехме да го намираме в добри позиции. Ако си връщаме притежанието по-назад, ще бъде много по-трудно да стигаме до него, защото ще има по-малко пространства“, обясни Ираола.

Треньорът на "червените“ подчерта, че целият отбор трябва да работи така, че да поставя своя централен нападател в ситуации, в които той може да бъде най-опасен.

"Нуждаем се от повече качествени усилия, за да поставяме нашия №9 в ситуации като тези, които имаше днес“, каза още испанецът.

Въпреки забележките си Ираола изрази задоволство от физическото състояние на Исак и натрупаните от него игрови минути. Нападателят вече записа два пълни мача, а срещу Ипсуич отново получи сериозно игрово време и се отблагодари с двете попадения за победата.