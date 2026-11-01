Андреас Алмгрен спечели Нюйоркския маратон при дебюта си

Шведът Андреас Алмгрен спечели Нюйоркския маратон в дебюта си в едно от най-големите спортни състезания в света.

Европейският шампион на 10 000 метра триумфира с време от 2 часа, 6 минути и 1 секунда след много мощен спринт във финалните метри. Втори с време от 2:06:14 часа остана италианецът Йеманеберхан Крипа, а трети с 2:06:26 завърши остана Камохело Мофоло от Лесото.

При дамите победата е за кенийката Шейла Чепкируй с 2 часа, 24 минути и 36 секунди. За Чепкируй това е втора победа в Ню Йорк след тази през 2024 година.

Втора остана американката Джесика МакКлейн с 2:24:42 часа, а само на една секунда зад нея финишира кенийката Хелън Обири, която се нареди трета.