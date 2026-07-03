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Андреас Ретиг ще напусне Германския футболен съюз в края на 2026 година

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Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
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Изпълнителният директор няма да поднови договора си по лични причини, а DFB е изправен и пред задачата да намери наследник на Юлиан Нагелсман

Андреас Ретиг ще напусне Германския футболен съюз в края на 2026 година
Снимка: Sportbuzzer
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Германският футболен съюз (DFB) обяви, че изпълнителният директор Андреас Ретиг ще напусне поста си в края на 2026 година. Новината беше съобщена в официалното изявление на централата, с което беше потвърдена и оставката на националния селекционер Юлиан Нагелсман.

63-годишният Ретиг е уведомил президента на DFB Бернд Нойендорф още преди началото на Световното първенство, че по лични причини няма да удължи договора си, който изтича на 31 декември 2026 година.

Ретиг зае ръководния пост през септември 2023 година, след като преди това беше сред най-острите критици на Германския футболен съюз. В кариерата си той е заемал ръководни длъжности в редица германски клубове, а между 2013 и 2015 година беше изпълнителен директор на Германската футболна лига (DFL).

Напускането му идва в период на сериозни промени в германския футбол. След отпадането на Бундестима още на 1/16-финалите на Световното първенство Юлиан Нагелсман се раздели с националния отбор, а от DFB вече водят разговори с Юрген Клоп, който е сред основните кандидати да поеме селекционерския пост.

Засега от федерацията не коментират бъдещето на спортния директор Руди Фьолер.

#Андреас Ретиг #Германски футболен съюз (ДФБ)

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