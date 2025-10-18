БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Андрея Глушкова спечели титлата на двойки на турнир за юноши и девойки в Пазарджик

Борис Начев и Никол Нунева пък ще играят финал на сингъл.

Карина Капузу, Андрея Глушкова
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Андрея Глушкова триумфира с титлата на двойки при девойките на турнира по тенис от категория J30 на ITF за юноши и девойки в Пазарджик.

В рамките на две седмици ТК Фаворит е домакин на две поредни състезания от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

На финала на двойки при девойките българката и румънката Карина Капузу победиха Ана Лазар (Румъния) и Ейлюл Асяйълмаз (Турция) с 6:3, 6:4.

Борис Начев при юношите и Никол Нунева при девойките пък се класираха за финалите на сингъл.

В изцяло български полуфинал при юношите Начев победи Пламен Колев с 6:2, 6:2. В спор за титлата утре той ще играе срещу Алекса Постич (Сърбия), който елиминира с 6:4, 6:4 Станислав Косев.

Нунева пък се наложи с 6:4, 6:1 над победителката на двойки Глушкова. На финала тя излиза срещу нейната партньорка Карина Капузу, която победи със 7:5, 6:2 Александра Рангелова.

