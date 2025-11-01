"Ангели на пътя" с гражданска демонстрация срещу инцидентите на пътя

Гражданска демонстрация, провокирана от зачестилите инциденти на пътя, отнели живота на много деца и агресията сред младите, се проведе пред Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

Някои от участниците в демонстрацията припомниха имената на жертвите, които са били техни близки и споделиха личните си истории. Присъстващите запазиха и 16-минутно мълчание в солидарност с възпоменанието в Нови Сад, в памет на 16-те загинали след срутването на козирката на гарата в града.

Участниците настояха още - да бъде създаден публичен регистър с информация за подобни инциденти и развитието по тях.

"Неслучайно избрахме Деня на будителите и то не е, за да гледаме назад в историята към всичките светли фигури, които са ни помогнали да бъдем обществото, което сме днес в най-добрата му светлина, бих казал, по-добрата му част, а защото виждаме, че има много български будители и в днешно време. Искаме тези хора също да бъдат споменати, да бъдат чути, така че ние да имаме по-добро знание за средата, в която се намираме и хората, които мислят за нас, мислят за децата и за бъдещето ни", каза Николай Савов – организатор на инициативата.

Стажант-репортер: Ивана Милева