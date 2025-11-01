БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да...
Чете се за: 17:05 мин.
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия...
Чете се за: 02:45 мин.
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя,...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Ангели на пътя" с гражданска демонстрация срещу инцидентите на пътя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази

Тя се проведе пред Националната библиотека

ангели пътя гражданска демонстрация инцидентите пътя
Слушай новината

Гражданска демонстрация, провокирана от зачестилите инциденти на пътя, отнели живота на много деца и агресията сред младите, се проведе пред Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

Някои от участниците в демонстрацията припомниха имената на жертвите, които са били техни близки и споделиха личните си истории. Присъстващите запазиха и 16-минутно мълчание в солидарност с възпоменанието в Нови Сад, в памет на 16-те загинали след срутването на козирката на гарата в града.

Участниците настояха още - да бъде създаден публичен регистър с информация за подобни инциденти и развитието по тях.

"Неслучайно избрахме Деня на будителите и то не е, за да гледаме назад в историята към всичките светли фигури, които са ни помогнали да бъдем обществото, което сме днес в най-добрата му светлина, бих казал, по-добрата му част, а защото виждаме, че има много български будители и в днешно време. Искаме тези хора също да бъдат споменати, да бъдат чути, така че ние да имаме по-добро знание за средата, в която се намираме и хората, които мислят за нас, мислят за децата и за бъдещето ни", каза Николай Савов – организатор на инициативата.

Стажант-репортер: Ивана Милева

#"Ангели на пътя" #демонстрация #катастрофи

Последвайте ни

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
2
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
3
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
4
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия
6
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
5
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
6
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на...

Още от: Регионални

Премиерът Желязков откри обновен участък от път Е-79
Премиерът Желязков откри обновен участък от път Е-79
Моторист загина при катастрофа в Пловдив Моторист загина при катастрофа в Пловдив
Чете се за: 00:30 мин.
Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес
Чете се за: 01:45 мин.
Авария наводни улици във варненския квартал “Бриз” (ВИДЕО) Авария наводни улици във варненския квартал “Бриз” (ВИДЕО)
Чете се за: 00:37 мин.
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ) Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
5805
Чете се за: 00:45 мин.
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
България отдаде почит на своите будители България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ