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Анджелина Джоли превръща личната си болка в актьорско изпълнение във филма "Мода"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:12 мин.
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анджелина джоли превръща личната болка актьорско изпълнение филма мода
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Актрисата, режисьорка и носителка на награда "Оскар" Анджелина Джоли се изправя пред един от най-големите си страхове на екрана във френския филм "Мода" (Couture) - диагнозата рак, предаде Ройтерс.

Въз основа на личните преживявания на сценаристката и режисьорка Алис Винокур, Джоли играе ролята на измислената американска режисьорка Максин Уокър, която, докато продуцира филм за модно ревю по време на Седмицата на модата в Париж, открива, че има рак на гърдата.

Майката на Анджелина Джоли, Маршелин Бертран, умира от това заболяване на 56-годишна възраст. Самата Джоли се подложи на двойна мастектомия през 2013 г., след като откри, че носи същата генетична мутация като майка си.

"Често си мислех за майка ми и колко чудесен би бил този филм за нея, когато преминаваше през всичко това", казва 51-годишната холивудска звезда пред Ройтерс.

Но в случая не става въпрос само за майка й - Джоли се включва в създаването на филма, за да представи пред света преживяването на Марси Уокър.

"Седиш на този стол и независимо дали става дума за рак или за нещо друго, независимо дали си мъж или жена, всички сме преживявали този момент. Всички сме имали момент, в който сме получили новина, променила живота ни", казва Анджелина Джоли.

На актрисата се налага да изиграе сцена, в която "онколог" поставя оперативни линии върху гърдите й. "Беше странен момент да имам Холивуд в болничната си стая. Чувствах се много уязвима", допълва тя.

Освен Анджелина Джоли, актьорският състав на филма "Мода" включва Аниер Аней, която играе Ада - манекенка, бореща се с факта, че модната индустрия я поставя на пиедестал, и Ела Румпф като гримьорката Анжел, правеща опит да пробие отвъд модната сцена, като стане писателка.

Джоли се надява, че историята на всеки персонаж ще намери отклик у зрителите.

Снимки: БГНЕС/Архив

"Мисля, че това, което открихме, докато работехме по филма, и се надявам, че и публиката ще усети, е, че сме свързани", казва още актрисата.

"Помежду ни има връзка като човешки същества и всички преминаваме през нещо. И това е много важно, за да ни помогне да преодолеем трудностите, свързани с това да сме хора", допълва Анджелина Джоли.

"Мода" излиза на екран в САЩ в петък.

#Анджелина Джоли #премиера #мода #филм

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