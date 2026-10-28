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Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

Антъни Генов допусна поражение на двойки в Еквадор

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 107 хиляди долара.

антъни генов достигна четвъртфиналите двойки турнира сериите чалънджър троа
Снимка: БТА
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Българският тенисист Антъни Генов допусна поражение на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Гуаякил (Еквадор) с награден фонд 107 хиляди долара.

Българинът и Юнес Лалами (Мароко) отстъпиха пред бразилците Луис Брито и Марсело Зорман с 3:6, 5:7 за 80 минути на корта.

Генов и Лалами допуснаха един пробив в първия сет, а във втората част имаха аванс от 5:4, но съперниците им направиха серия от три поредни гейма за обрат и за крайния успех.

#Антъни Генов

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