Антъни Генов допусна поражение на двойки в Еквадор

Българският тенисист Антъни Генов допусна поражение на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Гуаякил (Еквадор) с награден фонд 107 хиляди долара.

Българинът и Юнес Лалами (Мароко) отстъпиха пред бразилците Луис Брито и Марсело Зорман с 3:6, 5:7 за 80 минути на корта.

Генов и Лалами допуснаха един пробив в първия сет, а във втората част имаха аванс от 5:4, но съперниците им направиха серия от три поредни гейма за обрат и за крайния успех.