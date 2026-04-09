Антъни Генов достигна полуфиналите на двойки в Италия
ЗАПАЗЕНИ

Антъни Генов достигна полуфиналите на двойки в Италия

Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

Българският тенисист Антъни Генов достигна полуфиналите на двойки на турнир на червени кортове в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

24-годишният българин и Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1 в схемата, надиграха представителите на домакините Даниел Александър Амарандей и Лоренцо Берто с 6:3, 6:2 за час и 13 минути на корта.

Един брейк в четвъртия гейм беше достатъчен на Генов и Бас в откриващия сет, а двамата го затвориха в своя полза на третия си сетбол. Във втората част италианците допуснаха да бъдат пробити още в първия гейм, а в седмия опонентите им пробиха отново, за да поведат с 5:2 и да спечелят мача на свой сервис.

На полуфиналите Генов и Бас очакват победителите в двубоя между Закари Фукс (САЩ)/Джеймс Хопър (Великобритания) и Едоардо Чери Линиере/Франческо Ферари (Италия).

Другият българин в турнира Янаки Милев и партньорът му Андрей Чепелев (Русия) се отказаха от двубоя от четвъртфиналите срещу Том Хандс (Великобритания) и Филип Хенинг (Република Южна Африка).

ТОП 24

Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
1
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
2
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
3
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
4
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
5
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и...
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ "Струма", поиска по-лека мярка
6
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ "Струма", поиска...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Български тенис

Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на единично в Монастир
Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на единично в Монастир
Шиникова се класира за четвъртфиналите на турнир в Египет
Гергана Топалова стартира с победа във Флорида
Йоана Константинова достигна четвъртфиналите на двойки в Монастир
Янаки Милев е четвъртфиналист на двойки в Санта Маргерита ди Пула
Пьотр Нестеров с впечатляващ обрат на турнир в Тунис
Водещи новини

Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Йерусалим Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Йерусалим
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ) България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
ВАС остави без уважение исканията на БНБ по делото за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Задържаният у нас шейх от ОАЕ остава в ареста
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Кой ще влезе в надпреварата за "Златна палма" в Кан тази...
Чете се за: 01:40 мин.
Още
