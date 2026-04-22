Кирил Милов триумфира отново на европейския връх!...
Чете се за: 03:10 мин.
Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не...
Чете се за: 02:02 мин.
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав...
Чете се за: 24:35 мин.
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е...
Чете се за: 01:52 мин.
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:22 мин.
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
Чете се за: 00:32 мин.
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Чете се за: 03:52 мин.
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Чете се за: 01:22 мин.
Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 00:57 мин.

Антъни Генов е на полуфинал на двойки в Анже

Българинът и Фин Бас продължават силната си серия и ще спорят с френски тандем за място на финала

Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Анже (Франция) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Българинът и неговият партньор Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1 в схемата, се наложиха над нидерландците Бриан Боземой и Стийн Пел със 7:5, 6:4 в двубой, продължил час и 28 минути.

Срещата започна с известни колебания за водачите в схемата, които пропиляха пробив аванс при 5:4 в първия сет. Генов и Бас обаче реагираха моментално, реализираха нов брейк за 6:5 и впоследствие затвориха частта при 7:5.

Във втория сет двамата отново показаха стабилност в ключовите моменти, стигайки до решаващ пробив за 5:4, след което приключиха мача на собствен сервис още при първата си възможност.

В спор за място на финала Генов и Бас ще се изправят срещу представителите на домакините Пиер-Антоан Фо и Микаел Каук.

Само преди 11 дни българо-британският тандем достигна до финала на турнир в Италия, където остана със сребърните отличия, което потвърждава добрата форма на двойката в последните седмици.

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
3
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
5
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват Конституцията и законите на страната
6
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват...

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Български тенис

Българско дерби на четвъртфиналите на двойки в Монастир
Българско дерби на четвъртфиналите на двойки в Монастир
Ива Иванова преодоля първия кръг на турнир в Монастир Ива Иванова преодоля първия кръг на турнир в Монастир
Чете се за: 01:15 мин.
Ива Иванова с успех на двойки в Тунис Ива Иванова с успех на двойки в Тунис
Чете се за: 01:32 мин.
Александър Донски се класира за четвъртфиналите в Рим Александър Донски се класира за четвъртфиналите в Рим
Чете се за: 01:15 мин.
Антъни Генов е четвъртфиналист на двойки в Анже Антъни Генов е четвъртфиналист на двойки в Анже
Чете се за: 00:47 мин.
Йоана Константинова с успешен старт на турнир в Тунис Йоана Константинова с успешен старт на турнир в Тунис
Чете се за: 00:32 мин.

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I) Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:35 мин.
Общество
Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не променя по...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Спор за дистанционното на телевизора довел до убийството в Пловдив...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
София е домакин на медийна среща на върха на Европейския съюз за...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
