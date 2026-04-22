Антъни Генов е на полуфинал на двойки в Анже

Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Анже (Франция) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Българинът и неговият партньор Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1 в схемата, се наложиха над нидерландците Бриан Боземой и Стийн Пел със 7:5, 6:4 в двубой, продължил час и 28 минути.

Срещата започна с известни колебания за водачите в схемата, които пропиляха пробив аванс при 5:4 в първия сет. Генов и Бас обаче реагираха моментално, реализираха нов брейк за 6:5 и впоследствие затвориха частта при 7:5.

Във втория сет двамата отново показаха стабилност в ключовите моменти, стигайки до решаващ пробив за 5:4, след което приключиха мача на собствен сервис още при първата си възможност.

В спор за място на финала Генов и Бас ще се изправят срещу представителите на домакините Пиер-Антоан Фо и Микаел Каук.

Само преди 11 дни българо-британският тандем достигна до финала на турнир в Италия, където остана със сребърните отличия, което потвърждава добрата форма на двойката в последните седмици.