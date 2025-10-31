БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки в Тунис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Българинът и съотборникът му спечелиха по 17 точки за световната ранглиста и по 520 долара.

антъни генов полуфиналите двойки нуслох
Слушай новината

Българският тенисист Антъни Генов и партньорът му Азиз Уака от Тунис загубиха на двойки на полуфиналите на "Челънджър 50" турнира в Монастир. Двамата отстъпиха пред дуета от Франция Корентен Деноли и Макс Вестфал с 5:7, 4:6 за малко повече от час игра.

Генов и Уака пропуснаха сериозен шанс в първия сет, когато поведоха с 3:0, а след това и с 4:1 и бяха близо до затварянето на частта. Те допуснаха пробив в седмия гейм, което доведе до изравняване, и отново загубиха подаването си за 5:6, като след това французите затвориха сета на свой сервис.

Във втория сет двата тима си размениха по един пробив за 2:2, но Деноли и Вестфал направиха решаващ за 5:4 и след това спечелиха мача. Те ще играят на финала срещу Стефан Латинов от Сърбия и Лука Микрут от Хърватия.

Генов и съотборникът му спечелиха по 17 точки за световната ранглиста и по 520 долара.

#Антъни Генов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
1
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
2
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
3
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
4
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Над 5000 лв. заплата за шофьор на тир, но недостигат кадри - каква е причината?
5
Над 5000 лв. заплата за шофьор на тир, но недостигат кадри - каква...
Официално: Срещата между Тръмп и Путин е отменена?
6
Официално: Срещата между Тръмп и Путин е отменена?

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
5
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Български тенис

Иван Иванов получи "уайлд кард" за турнира в Атина, водач в схемата е Новак Джокович
Иван Иванов получи "уайлд кард" за турнира в Атина, водач в схемата е Новак Джокович
Локомотив София спечели драматично титлата при мъжете на държавното отборно по тенис Локомотив София спечели драматично титлата при мъжете на държавното отборно по тенис
Чете се за: 01:32 мин.
ТК Дема спечели пета поредна титла на държавното отборно по тенис за жени ТК Дема спечели пета поредна титла на държавното отборно по тенис за жени
Чете се за: 00:47 мин.
Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на турнир в Мексико Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на турнир в Мексико
Чете се за: 01:00 мин.
Ясни са финалистите на държавното отборно първенство по тенис Ясни са финалистите на държавното отборно първенство по тенис
Чете се за: 01:37 мин.
Генов е на крачка от финал на двойки на Чалънджър в Монастир Генов е на крачка от финал на двойки на Чалънджър в Монастир
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула на цените (ОБЗОР)
Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Кога ще пуснат парното в София? Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 03:30 мин.
Регионални
Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР) Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено, материалите по разследването му бяха предявени Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено, материалите по разследването му бяха предявени
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната?
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
България ще участва отново на "Евровизия"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
България и еврото: Опасения и разяснения преди влизането в еврозоната
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
В навечерието на трагичната годишнина: Как една година на протести...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ