Почина Стефан Цветков-старши

Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Отиде си един от най-заслужилите български тенисисти.

Стефан Цветков-старши
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Отиде си един от най-заслужилите и обичани български тенисисти и деятели – Стефан Цветков-старши.

Стефан Цветков е роден на 11 август 1941 г. в София. Започва да играе тенис на 13-годишна възраст на кортовете на „Спартак" (впоследствие „Левски-Спартак"). Той е активен състезател до 40-годишна възраст, като участва в общо 25 държавни първенства. Участвал е във всичките пет национални спартакиади и четири балканиади.

Цветков е двукратен шампион (1964–1965 г.) на мъже двойки в тандем с неразделния си приятел още от детинство Цветан Цолов. Той е многократен юношески шампион на страната, както и студентски шампион на България.

Големия Цъф е национал в периода 1959–1966 г. Бил е капитан на националния отбор както за Купа „Дейвис", така и за европейското отборно първенство „King′s Cup". Под негово ръководство България побеждава Румъния като гост и Югославия в Загреб на „King′s Cup" със състав: Любен Генов, Божидар Пампулов, Матей Пампулов и Любомир Петров.

Считан е за един от най-талантливите български тенисисти и е помогнал на редица наши таланти. Обичан и уважаван в средите на софийската бохема и сред иконите на интелигентните спортове от 50-те, 60-те и 70-те години.

След края на тенис кариерата си става журналист. Бил е ТВ коментатор на тенис турнири, а в предаването „Всяка неделя" води спортна рубрика „Спортни свидетелства". Автор е на множество статии за печатни издания. Сред организаторите е на двете издания на турнира „Академик" в София през 1980 и 1981 г., когато те са кръг от веригата ATP Volvo Grand Prix, както и на други турнири в България.

Почетен член и тестер на PTR (Professional Tennis Registry) – най-голямата организация за сертификация на специалисти, базирана в Hilton Head Island, South Carolina, създадена от легендарния Денис Ван дер Меер и ръководена от Дан Санторум – брат на дългогодишния сенатор и кандидат за президент Рик Санторум. Почетен член на ТК „Левски".

Поклон пред светлата му памет!

