Виктория Томова отпадна в първия кръг на квалификациите на тенис турнира в Бризбейн

Виктория Томова претърпя поражение в първата си среща за 2026 година.

30-годишната софиянка загуби от 12-а поставена в схемата на пресявките беларускиня Александра Саснович с 2:6, 2:6 за 64 минути в мач от първия кръг на квалификациите на тенис турнира на твърда настилка в Бризбейн (Австралия) от сериите WTA 500 с награден фонд 1.69 милиона долара.

Първата ракета на България допусна два пробива в първия сет, а във втората част загуби подаването си за 1:2 и за 2:5 и приключи участието си в надпреварата.

Това беше първи мач за Томова от 11 ноември 2025-а, когато допусна загуба в първия кръг на квалификациите на турнира УТА 500 на твърди кортове в Нинбо (Китай).