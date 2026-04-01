Антъни Генов отпадна след драматичен тайбрек на двойки в Барлета

Антъни Генов отпадна още на старта на двойки на турнира от сериите "Чалънджър 75“ в Барлета (Италия), след оспорвана битка срещу поставените под номер 1.

24-годишният българин и партньорът му Фин Бас загубиха от Филип Дуда (Чехия) и Стефан Латинович (Сърбия) със 7:6(5), 6:7(5), 8-10 след повече от два часа игра.

Двубоят премина през изключително равностойни моменти, като първите два сета бяха решени в тайбрек. Генов и Бас успяха да вземат първата част, но съперниците им отговориха във втората.

В решаващия дълъг тайбрек до 10 точки българо-британският тандем показа характер и спаси два мачбола, но при първата си възможност на собствен сервис фаворитите затвориха мача.

Въпреки отпадането, Генов и Бас оставиха отлични впечатления с равностойната си игра срещу водачите в схемата.