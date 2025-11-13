Антъни Генов отпадна в четвъртфиналите на двойки в Шампейн

Българският тенисист Антъни Генов и неговият партньор от САЩ Енцо Уолърт приключиха участието си на четвъртфиналите на турнира от сериите Challenger 75 в Шампейн, САЩ, който се провежда на твърди кортове и е с награден фонд от 100 000 долара.

Двамата загубиха във втория кръг от надпреварата с 6:7(2), 2:6 от американската двойка Райън Фишбак / Ноа Замора.

Генов и Уолърт показаха характер в първия сет, след като наваксаха изоставане от 2:5 и спасиха три сетбола при сервис на съперниците, за да стигнат до тайбрек. Там обаче инициативата беше изцяло на страната на Фишбак и Замора, които затвориха сета с 7:2.

Във втората част американците наложиха пълен контрол над играта и спечелиха пет поредни гейма, с което решиха мача в своя полза.

За Антъни Генов това участие в Шампейн е ценен опит в дебютния му сезон при професионалистите на ниво „Чалънджър“, като българинът постепенно натрупва точки и увереност в двойковите надпревари.