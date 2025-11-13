БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито...
Чете се за: 06:20 мин.
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево?...
Чете се за: 04:00 мин.
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 04:50 мин.
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Антъни Генов отпадна в четвъртфиналите на двойки в Шампейн

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е е с награден фонд от 100 000 долара.

антъни генов приключи двойки абиджан
Слушай новината

Българският тенисист Антъни Генов и неговият партньор от САЩ Енцо Уолърт приключиха участието си на четвъртфиналите на турнира от сериите Challenger 75 в Шампейн, САЩ, който се провежда на твърди кортове и е с награден фонд от 100 000 долара.

Двамата загубиха във втория кръг от надпреварата с 6:7(2), 2:6 от американската двойка Райън Фишбак / Ноа Замора.

Генов и Уолърт показаха характер в първия сет, след като наваксаха изоставане от 2:5 и спасиха три сетбола при сервис на съперниците, за да стигнат до тайбрек. Там обаче инициативата беше изцяло на страната на Фишбак и Замора, които затвориха сета с 7:2.

Във втората част американците наложиха пълен контрол над играта и спечелиха пет поредни гейма, с което решиха мача в своя полза.

За Антъни Генов това участие в Шампейн е ценен опит в дебютния му сезон при професионалистите на ниво „Чалънджър“, като българинът постепенно натрупва точки и увереност в двойковите надпревари.

#Антъни Генов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
2
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
3
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
4
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
2
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Български тенис

Виктор Марков е четвъртфиналист на сингъл на турнир в Мексико
Виктор Марков е четвъртфиналист на сингъл на турнир в Мексико
Алекса Каратанчева се класира полуфиналите на двойки в Анталия Алекса Каратанчева се класира полуфиналите на двойки в Анталия
Чете се за: 00:52 мин.
Денислава Глушкова отпадна в третия кръг в Ираклион Денислава Глушкова отпадна в третия кръг в Ираклион
Чете се за: 00:37 мин.
Иван Иванов се класира за четвъртфиналите в Анталия без игра Иван Иванов се класира за четвъртфиналите в Анталия без игра
Чете се за: 00:55 мин.
Виктор Марков с победи на сингъл и на двойки на турнир в Мексико Виктор Марков с победи на сингъл и на двойки на турнир в Мексико
Чете се за: 00:52 мин.
Ранно отпадане на Пьотр Нестеров в Манама Ранно отпадане на Пьотр Нестеров в Манама
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР) Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР)
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита" Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО) "За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ