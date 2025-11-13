БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:25 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алекса Каратанчева се класира полуфиналите на двойки в Анталия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

18-годишната българка и Лаура Бьонер (Германия), поставени под номер 1, спечелиха срещу Ема Харайда (Чехия) и Ана Мария Бротя (Румъния) с 6:2, 6:3 за 77 минути.

Дария Великова Алекса Каратанчева
Снимка: Българска федерация по тенис
Слушай новината

Българската тенисистка Алекса Каратанчева се класира полуфиналите на двойки на турнира на червени кортове в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната българка и Лаура Бьонер (Германия), поставени под номер 1, спечелиха срещу Ема Харайда (Чехия) и Ана Мария Бротя (Румъния) с 6:2, 6:3 за 77 минути. Те взеха първия сет със серия от четири поредни гейма, а във втората част наваксаха ранен пробив пасив и стигнаха до обрат, за да триумфират.

Каратанчева има един финал при дуетите във веригата на Международната федерация ITF през този сезон на надпреварата от същия ранг в Сърбия в началото на септември.

#Алекса Каратанчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
1
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
2
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия си нов влак от 20 години
3
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия...
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
4
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
5
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
6
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...

Най-четени

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
2
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Български тенис

Денислава Глушкова отпадна в третия кръг в Ираклион
Денислава Глушкова отпадна в третия кръг в Ираклион
Иван Иванов се класира за четвъртфиналите в Анталия без игра Иван Иванов се класира за четвъртфиналите в Анталия без игра
Чете се за: 00:55 мин.
Виктор Марков с победи на сингъл и на двойки на турнир в Мексико Виктор Марков с победи на сингъл и на двойки на турнир в Мексико
Чете се за: 00:52 мин.
Ранно отпадане на Пьотр Нестеров в Манама Ранно отпадане на Пьотр Нестеров в Манама
Чете се за: 00:45 мин.
Глушкова се класира за третия кръг в Ираклион Глушкова се класира за третия кръг в Ираклион
Чете се за: 01:10 мин.
Иван Иванов се класира за втория кръг на турнир в Анталия Иван Иванов се класира за втория кръг на турнир в Анталия
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г. Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
У нас
Лекарят-специализант, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева Лекарят-специализант, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
По-лека мярка "подписка" получиха трима от младежите,...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към...
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените...
Чете се за: 02:27 мин.
Политика
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ