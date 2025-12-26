Адриан Андреев е сред най-добрите осем на турнир в Мароко

Българският тенисист Адриан Андреев заслужи място на четвъртфинал на турнира в Агадир (Мароко), който е с награден фонд 15 000 долара. Във втория кръг софиянецът се справи с местния представител Али Мисум с 6:1, 6:2.

Андреев, който е номер 7 в схемата, продължава напред без загубен сет в турнира до момента. Срещата продължи 1:26 часа, като Андреев вкара един ас в мача и реализира 73 процента от първия си сервис, което означаваше и 23 точки по този показател. Българинът реализира и седем точки за пробив.

За място на полуфинала на турнира от ITF Андреев ще срещне Денис Клок (Русия), който е номер 3 в основната схема на турнира.