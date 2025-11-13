Денислава Глушкова отпадна в третия кръг в Ираклион

Българската тенисистка Денислава Глушкова отпадна в третия кръг на единично на турнира на червени кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под номер 15 Глушкова загуби от втората в схемата Гиомар Маристани (Испания) с 1:6, 1:6 за 85 минути.

21-годишната софиянка не успя да се противопостави на 196-ата в световната ранглиста Маристани, като допусна пет пробива, а не успя да стигне до нито един шанс да вземе подаването на съперничката си в мача.