Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Хърватия

Надпреварата е с награден фонд 56 700 евро.

Българският тенисист Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър 50" в Сплит (Хърватия) с награден фонд 56 700 евро.

Българинът и Фин Бас (Великобритания) победиха Олексий Крутих (Украйна) и Джерард Кампана Ли (Република Корея) с 4:6, 6:4, 10-7 за час и 37 минути на корта.

В шампионския тайбрек те изостанаха с 2-5, но успяха да направят обрат 8-5 и триумфираха след 10-7.

На турнира в Сплит продължава участие и Александър Василев, който в четвъртък играе срещу Елиаким Кулибали (Кот д′Ивоар) за място на четвъртфиналите на сингъл.

Димитър Кузманов пък отпадна във втория кръг.

Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Празнуваме Благовещение
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома
Изпратил ли е Вашингтон мирен план на Техеран?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
