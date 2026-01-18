Антоанета Костадинова и Мариета Канева спечелиха последните две дисциплини от турнира по спортна стрелба в София

Международният турнир Grand Prix София по спортна стрелба с пневматично оръжие завърши с последните дисциплини днес в зала „Арена 8888“. Финалът на надпреварата бе поставен с оспорваните състезания за Суперкупата на пистолет и пушка, където участие взеха състезатели от всички възрастови групи, обединени в основното упражнение на съответното оръжие.

Голямата звезда на турнира стана Антонета Костадинова, която спечели златния медал и Суперкупата в дисциплината пистолет. Тя изпревари конкуренцията с изключително стабилна стрелба, като зад нея се наредиха Николай Панов със сребърното отличие и Кирил Киров, който завоюва бронза.

При пушка първото място бе за Мариета Канева, второто – за Теодора Боянова, а третото и бронзовият медал отидоха при Теа Илиева. И в двете дисциплини всички медалисти са част от националния отбор на България.

След церемонията по награждаването гръцкият национален треньор Никос Вудурис връчи специален плакет на спортния директор на Българския стрелкови съюз Иван Иванов, изразявайки благодарност за отличната организация на турнира.