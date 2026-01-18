БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:52 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Антоанета Костадинова и Мариета Канева спечелиха последните две дисциплини от турнира по спортна стрелба в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата се проведе в зала „Арена 8888“.

Спортна стрелба, турнир в София
Снимка: Български стрелкови съюз
Слушай новината

Международният турнир Grand Prix София по спортна стрелба с пневматично оръжие завърши с последните дисциплини днес в зала „Арена 8888“. Финалът на надпреварата бе поставен с оспорваните състезания за Суперкупата на пистолет и пушка, където участие взеха състезатели от всички възрастови групи, обединени в основното упражнение на съответното оръжие.

Голямата звезда на турнира стана Антонета Костадинова, която спечели златния медал и Суперкупата в дисциплината пистолет. Тя изпревари конкуренцията с изключително стабилна стрелба, като зад нея се наредиха Николай Панов със сребърното отличие и Кирил Киров, който завоюва бронза.

При пушка първото място бе за Мариета Канева, второто – за Теодора Боянова, а третото и бронзовият медал отидоха при Теа Илиева. И в двете дисциплини всички медалисти са част от националния отбор на България.

След церемонията по награждаването гръцкият национален треньор Никос Вудурис връчи специален плакет на спортния директор на Българския стрелкови съюз Иван Иванов, изразявайки благодарност за отличната организация на турнира.

#турнир по спортна стрелба # Антоанета Костадинова #Мариета Канева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
1
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
2
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
Почина актьорът Иван Несторов
3
Почина актьорът Иван Несторов
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
4
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Президентска партия?
5
Президентска партия?
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
6
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
3
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Още

Избраха Красимир Дунев за вицепрезидент на Балканската федерация по гимнастика
Избраха Красимир Дунев за вицепрезидент на Балканската федерация по гимнастика
Лу Жанмоно затвърди доминацията си с нов успех Лу Жанмоно затвърди доминацията си с нов успех
Чете се за: 01:27 мин.
Радослав Янков: Благодаря на Тервел Замфиров, че успяхме да чуем химна Радослав Янков: Благодаря на Тервел Замфиров, че успяхме да чуем химна
Чете се за: 02:12 мин.
Цеко Минев: Успехът е плод на дългогодишен труд Цеко Минев: Успехът е плод на дългогодишен труд
Чете се за: 02:45 мин.
Ема Айхер триумфира в Тарвизио Ема Айхер триумфира в Тарвизио
Чете се за: 00:57 мин.
Макграт оглави битката за малкия глобус след победа във Венген Макграт оглави битката за малкия глобус след победа във Венген
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност" Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Скенери за изборите – какво представляват устройствата? Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Чете се за: 02:52 мин.
Политика
Първа реакция на Николай Младенов на поста върховен представител за...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ