Антоанета Костадинова остана извън финала на 10 м пистолет на световното първенство в Кайро

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Най-добрата ни състезателка по спортна стрелба не успя да попадне в Топ 8 на 10 метра пистолет.

антоанета костадинова класира финала пистолет европейското първенство спортна стрелба хърватия
Антоанета Костадинов остана извън финала на 10 метра пистолет при жените на световното първенство по спортна стрелба в Кайро. На египетска земя българката зае 19-то място.

Тя записа резултат 576 точки в квалификациите и не успя да намери място сред най-добрите осем във финала.

Другите две български представителки в дициплината - Мирослава Минчева и Адиел Илиева, завършиха съответно на 49-о място с 569 точки и 71-о с 565 точки.

В отборното класиране на 10 метра пистолет за жени трите българки останаха на осма позиция със сбор от 1710 точки.

# Антоанета Костадинова

