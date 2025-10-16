Антоанета Стефанова: Гордея се с момичетата

Гросмайстор Антоанета Стефанова заяви, че е горда от представянето на националния женски състав на България на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми, Грузия.

Със Стефанова на първа дъска българките се наредиха на четвъртото място в крайното класиране.

"Завършихме на 4-то място в крайното класиране на европейското отборно за жени в Грузия! Гордея се с тези момичета, с които показахме какво е отборен дух и спечелихме 3 победи в последните 3 кръга! И, разбира се, с най-добрия треньор - Петър Арнаудов, който взе тежки, но правилни решения, за да представим достойно България", написа Стефанова в профила си в социалната мрежа "Фейсбук".

За тима на България при дамите в Батуми играха още Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Надя Тончева и Виктория Радева.