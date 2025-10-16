БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Антоанета Стефанова: Гордея се с момичетата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Шахматистката е част от отбора, който завърши 4-и на европейското отборно първенство по шахмат.

Антоанета Стефанова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Гросмайстор Антоанета Стефанова заяви, че е горда от представянето на националния женски състав на България на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми, Грузия.

Със Стефанова на първа дъска българките се наредиха на четвъртото място в крайното класиране.

"Завършихме на 4-то място в крайното класиране на европейското отборно за жени в Грузия! Гордея се с тези момичета, с които показахме какво е отборен дух и спечелихме 3 победи в последните 3 кръга! И, разбира се, с най-добрия треньор - Петър Арнаудов, който взе тежки, но правилни решения, за да представим достойно България", написа Стефанова в профила си в социалната мрежа "Фейсбук".

За тима на България при дамите в Батуми играха още Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Надя Тончева и Виктория Радева.

#Антоанета Стефанова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
1
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик
2
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата...
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
3
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
5
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...
Напрежение пред сградата на МВР в София заради протест на БОЕЦ (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Напрежение пред сградата на МВР в София заради протест на БОЕЦ...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Други спортове

Ариарне Титмус изненадващо прекрати кариерата си
Ариарне Титмус изненадващо прекрати кариерата си
Спортни новини 16.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 16.10.2025 г., 06:30 ч.
Четирима са задържаните в поредния тото-скандал у нас Четирима са задържаните в поредния тото-скандал у нас
Чете се за: 01:05 мин.
Спортни новини 15.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 15.10.2025 г., 20:50 ч.
Карлос Насар за ценностите в живота, спорта и мекиците на баба, на които не може да устои Карлос Насар за ценностите в живота, спорта и мекиците на баба, на които не може да устои
Чете се за: 03:02 мин.
Карлос Насар: Обичам спорта и България и всичко, което правя, е в тяхно име Карлос Насар: Обичам спорта и България и всичко, което правя, е в тяхно име
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи" Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради ареста на Благомир Коцев Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради ареста на Благомир Коцев
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
(Не)стабилността на едно мнозинство: Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
"Ангели на пътя": Докога ще търпим?
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ