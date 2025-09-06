Антон Недялков: Утре ни чака много тежък мач, ако не играем като отбор

Антон Недялков ще бъде капитан на България в отсъствието на контузения Кирил Десподов. Защитникът на Лудогорец (Разград) ще поведе българските футболни национали във втория мач от световните квалификации срещу тима на Грузия утре.

Недялков, който участва на пресконференцията заедно с националия селекционер Илиан Илиев, подчерта важността на колективния дух, отборната работа срещу грузинците.

Срещата започва в 16:00 часа българско време на стадион "Борис Пайчадзе" и ще бъде излъчена пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

На въпрос с какво българите могат да компенсират липсата на класа, каквато притежават съперниците в група "Е", Недялков отговори:

"Можем да заменим класата с отборния дух и отборната работа. И се надявам, че утре ще го покажем и ще видим какво ще стане".

След това той беше попитан дали разликата с испанския тим тежи и пречи на самочувствието на отбора.

"Не би трябвало да е демотивиращо. Това трябва да дава надежда, стимул и да се развиваш, за да ститнеш тяхното ниво. Ако кажем, че загубата от Испания е края на света, няма да е добре. Напротив – това е мотивиращо и трябва да покаже на младите футболисти как да работят и къде трябва да стигнат", обясни той.

На въпрос как би предпочел да завърши срещата Грузия – Турция (2:3), ако можеше да избира, за да бъде по-удобно за българския тим той отговори: