Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 00:22 мин.

Антон Ризов 43-и на 10 м пушка на световното първенство в Кайро

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Ризов завърши квалификацията с резултат от 628.7 точки след 60 изстрела.

антон ризов завърши финала метра стрелба пушка баку
Снимка: БТА
Българският състезател Антон Ризов зае 43-о място в дисциплината 10 метра въздушна пушка при мъжете на световното първенство по спортна стрелба, което се провежда в Кайро, Египет.

Ризов завърши квалификацията с резултат от 628.7 точки след 60 изстрела. Другият българин в надпреварата – Георги Канев – събра 622.8 точки, което му отреди 88-а позиция. За място във финала бяха необходими минимум 632.4 точки.

В дисциплината 25 метра малокалибрен пистолет Самуил Донков приключи първата половина от състезанието с 288 точки, а втората част ще се проведе утре.

Тогава са насрочени и първите официални тренировки за участниците в стрелбата с въздушен и малокалибрен пистолет, сред които ще бъдат Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева, Адиел Илиева, Лидия Ненчева и Кирил Киров.

