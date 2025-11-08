Антон Ризов 43-и на 10 м пушка на световното първенство в Кайро

Българският състезател Антон Ризов зае 43-о място в дисциплината 10 метра въздушна пушка при мъжете на световното първенство по спортна стрелба, което се провежда в Кайро, Египет.

Ризов завърши квалификацията с резултат от 628.7 точки след 60 изстрела. Другият българин в надпреварата – Георги Канев – събра 622.8 точки, което му отреди 88-а позиция. За място във финала бяха необходими минимум 632.4 точки.

В дисциплината 25 метра малокалибрен пистолет Самуил Донков приключи първата половина от състезанието с 288 точки, а втората част ще се проведе утре.

Тогава са насрочени и първите официални тренировки за участниците в стрелбата с въздушен и малокалибрен пистолет, сред които ще бъдат Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева, Адиел Илиева, Лидия Ненчева и Кирил Киров.