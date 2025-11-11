Антон Ризов 59-и на световното по спортна стрелба в Кайро

Българинът Антон Ризов завърши на 59-о място в дисциплината пушка от три положения на 50 метра на световното първенство по спортна стрелба, което се провежда в Кайро (Египет). Ризов постигна резултат от 577 точки в квалификациите.

Най-добър в тази фаза беше индиецът Томар, който записа 597 точки – резултат, изравняващ световния рекорд.

В дисциплината смесен отбор с пистолет на 10 метра дуетът Мирослава Минчева / Самуил Донков се класира на 23-о място с 575 точки, докато Антоанета Костадинова и Кирил Киров заеха 45-а позиция с 567 точки.

В четвъртък предстои първата част от състезанието на 25 метра пистолет при жените (прецизна стрелба), в което България ще бъде представена от Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева и Лидия Ненчева.