Антон Синапов: Има реални шансове за медал в Милано/Кортина, зимните спортове в България направиха огромен прогрес

Националът по биатлон Антон Синапов проведе първа тренировка с отбора на България на олимпийското трасе в Антерселва преди началото на стартовете от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. За българина това ще бъде трето участие на Олимпиада, а амбицията му е да покаже максимума от възможностите си.

Синапов призна пред БТА, че подготовката в последните дни е била затруднена заради заболявания в тима, но тенденцията е положителна.

„След няколко тренировки нещата с всеки изминал ден се подобряват. Болестите влияят на формата, но се надявам за състезанието да сме в оптимално състояние. Последните 2–3 години тренирах изключително много и ще бъде награда за мен, ако успея да покажа възможностите си на 100 процента“, заяви той. Биатлонистът изрази задоволство от условията в Италия и подчерта, че трасето в Антерселва е добре познато на състезателите.



"Това е едно от най-тежките трасета заради надморската височина. Новият сняг също усложнява бягането, но сме подготвени и не очаквам изненади“, допълни националът.

Синапов разкри, че по-късно днес ще стане ясно кои състезатели ще участват в смесената щафета 4 по 6 километра в неделя, а олимпийската атмосфера в Антерселва е по-различна заради отсъствието на класическо олимпийско село.

Българинът коментира и промените по трасето, както и уникалната атмосфера пред пълните трибуни.



"Организацията тук винаги е на изключително високо ниво. Много е вълнуващо да се състезаваш пред 20-хилядна публика, която подкрепя абсолютно всеки атлет“, каза още той.

Антон Синапов не скри оптимизма си за представянето на българските зимни спортове на Игрите.



„Всеки мечтае за олимпийски медал. Със сигурност има шансове за такъв. В последните години зимните спортове в България показаха огромен прогрес – не само в биатлона, но и в алпийските ски, сноуборда и ски скока. Ако всеки се концентрира и има и малко късмет в деня на старта, всичко е възможно“, завърши Синапов.