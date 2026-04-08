БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антонио Конте излиза напред в надпреварата за селекционерския пост на Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Кандидатът за поста получава подкрепа от водещите претенденти за президент на федерацията

Антонио Конте излиза напред в надпреварата за селекционерския пост на Италия
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Антонио Конте се очертава като основен кандидат за нов селекционер на италианския национален отбор, съобщава Гадзета дело Спорт.

Настоящият наставник на Наполи получава подкрепата на двама от водещите кандидати за президент на Италианската футболна федерация - Джовани Малаго и Джанкарло Абете.

Сред останалите варианти за поста са Роберто Манчини и Масимилиано Алегри, докато около президентската надпревара се споменават и имената на легендите Паоло Малдини, Алесандро Дел Пиеро и Деметрио Албертини.

Изборът на нов президент на федерацията е насрочен за 22 юни, което означава, че предстоящите мачове на "Скуадра адзура“ ще бъдат водени от временен наставник.

Договорът на Конте с Наполи е до лятото на 2027 година, но президентът на клуба Аурелио Де Лаурентис вече заяви, че няма да възпрепятства евентуалното му поемане на националния отбор.


#Антонио Конте

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
1
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
2
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
3
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
4
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
5
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично...
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
6
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
3
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
4
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
5
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
6
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...

Още от: Европейски футбол

Атлетико усложни живота на Барселона и мечтае за полуфиналите
Атлетико усложни живота на Барселона и мечтае за полуфиналите
ПСЖ хвърли в размисли Ливърпул и предвкусва Топ 4 в Шампионската лига ПСЖ хвърли в размисли Ливърпул и предвкусва Топ 4 в Шампионската лига
Чете се за: 03:40 мин.
Кръстев, Стоилов и Гьозтепе преклониха глава срещу Галатасарай Кръстев, Стоилов и Гьозтепе преклониха глава срещу Галатасарай
Чете се за: 01:02 мин.
Без победител между Спортинг Брага и Бетис на старта на четвъртфиналите в Лига Европа Без победител между Спортинг Брага и Бетис на старта на четвъртфиналите в Лига Европа
Чете се за: 01:12 мин.
Футболните национали до 15 г. разгромиха Малта в контрола Футболните национали до 15 г. разгромиха Малта в контрола
Чете се за: 01:07 мин.
Ювентус и Лучано Спалети се разбраха за нов договор до 2028 година Ювентус и Лучано Спалети се разбраха за нов договор до 2028 година
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Чете се за: 05:50 мин.
По света
Държавата отделя 125 милиона евро за компенсации заради кризата с горивата Държавата отделя 125 милиона евро за компенсации заради кризата с горивата
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Марк Рюте се среща с Доналд Тръмп във Вашингтон Марк Рюте се среща с Доналд Тръмп във Вашингтон
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Откраднаха камбаната на параклиса край петричкото село Генерал Тодоров Откраднаха камбаната на параклиса край петричкото село Генерал Тодоров
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Чете се за: 01:42 мин.
По света
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Институциите докладваха на президента докъде са стигнали с...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ