Антонио Конте излиза напред в надпреварата за селекционерския пост на Италия

Антонио Конте се очертава като основен кандидат за нов селекционер на италианския национален отбор, съобщава Гадзета дело Спорт.

Настоящият наставник на Наполи получава подкрепата на двама от водещите кандидати за президент на Италианската футболна федерация - Джовани Малаго и Джанкарло Абете.

Сред останалите варианти за поста са Роберто Манчини и Масимилиано Алегри, докато около президентската надпревара се споменават и имената на легендите Паоло Малдини, Алесандро Дел Пиеро и Деметрио Албертини.

Изборът на нов президент на федерацията е насрочен за 22 юни, което означава, че предстоящите мачове на "Скуадра адзура“ ще бъдат водени от временен наставник.

Договорът на Конте с Наполи е до лятото на 2027 година, но президентът на клуба Аурелио Де Лаурентис вече заяви, че няма да възпрепятства евентуалното му поемане на националния отбор.





