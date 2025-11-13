Апелативният съд в Бургас решава дали да остави в ареста румънеца, причинил катастрофата с шестима загинали мигранти

Апелативният съд в Бургас днес ще гледа мярката за неотклонение на 26-годишния румънски гражданин Страте Чиприян. Той е обвинен за причиняването на тежката катастрофа край езерото "Вая", при която загинаха шестима мигранти.

Преди дни Окръжният съд го остави в ареста. Тогава стана ясно, че обвиняемият е шофирал с изключително висока скорост, достигаща 150 км/ч. Според прокуратурата, румънецът е трябвало да получи по 1250 евро на човек, за да откара мигрантите до София. По данни на разследващите обвиняемият многократно е пренебрегнал полицейските разпореждания след близо 70-километрова гонка с екипи на "Гранична полиция".

Ако бъде признат за виновен 26-годишният румънец, може да получи от 10 до 20 години затвор.