Апоел остави без аргументи шампиона на Евролигата (ВИДЕО)

Израелците се оказаха по-силни от Фенербахче в турнира на богатите.

Апоел Тел Авив продължава да набира скорост преди плейофите в Евролигата и фиксира втори пореден успех. Отборът, домакинстващ в София, наложи волята си над Фенербахче с 95:80 в среща от 36-ия кръг, изиграна в "Арена София". Селекцията на Димитрис Итудис имаше своите даваше признаци на колебания, особено през второто време, когато обезоръжи състава, воден от Шарунас Ясикевичус, който преклони глава за четвърти последователен път в турнира на богатите и се отдалечи от спечелването на редовния сезон.

Израелците се придвижиха до четвъртото място във временното класиране с 22 победи и 13 загуби, а действащите шампиони заемат място с 23 успеха и 13 поражения. На 9 април (четвъртък) Апоел ще домакинства в най-чакания мач за сезона на българска земя, тъй като ще срещне Олимпиакос, докато Фенербахче ще приеме Реал Мадрид.

Солидната игра в защита, съчетана със соловите прояви на Илайджа Брайнт и Василие Мицич, поставиха символичните домакини на лидерската позиция в дебютните минути. Арсеналът на Уейд Болдуин бе достатъчен за гостите да намерят частичен изход от кризата, но „червените“ не дадоха заден ход за аванс от 8 точки в края откриващия период.

Въпреки липсата на високата резултатност, белязала началото на втората десетка, израелците рядко демонстрираха признаци на слабост, особено в дефанзивен план. Постепенно Брайънт и Мицич затвърдиха тези думи, за да може дебютантът в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент да се прибере в съблекалнята при 51:38.

Прилив на енергия, дошла от Тарик Биберович и Болдун, даде да се разбере, че турците не са готови да развеят бялото знаме, стопявайки почти изоставането си. Дан Отуру, Брайънт и Мицич имаха други намерения, които осъществиха по пътя към актив от 19 точки след 30 минути игра. В заключителната четвърт интригата се изпари до голяма степен и дори финалният щурм, провокиран от "фенерите" в края, не промени ситуацията.

Дан Отуру вдъхнови Апоел за успеха със своите 23 точки. Илайджа Брайънт остави на сметката си 21, 9 борби и 5 асистенции. Василие Мицич наниза 19 точки, Антонио Блекни завърши със 17.

Уейд Болдуин отвърна за Фенербахче с 22 точки и 6 асистенции. Девон Хол и Тарик Биберович отбелязаха по 11 точки, Брандън Бостън-младши и Тейлън Хортън-Тъкър (5 борби) приключиха с по 10.

