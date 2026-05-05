Апоел показа зъби срещу Реал и удължи сезона си в Евролигата (ВИДЕО)

Израелците се нуждаеха от обрат, за да сломят испанците в Ботевград.

Апоел Тел Авив пренаписа своята история още веднъж и изкова първи успех в плейофите на Евролигата. Отборът, домакинстващ на българска земя, сломи Реал Мадрид със 76:69 в третия четвъртфинален мач, изигран в "Арена Ботевград". Момчетата на Димитрис Итудис трябваше да се потрудят доста, особено през второто полувреме, когато дойде и обратът, за да удържат състава на Серджо Скариоло.

Това бе достатъчно за израелците да намалят изоставането си в серията до 1:2 победи и да останат в играта за място във Финалната четворка в Атина. Четвъртият мач отново ще е на ботевградска територия, като ще се състои на 7 май (четвъртък).

Дебютните минути трудно можеха да се нарекат високорезултатни, като символичните гости първи намериха начин да се настанят на лидерската позиция. Символичните домакини си стъпиха на краката до известна степен чрез Василие Мицич и Илайджа Брайънт, но испанците нямаха спиране зад дъгата и се радваха на разлика от 4 точки в края на дебютната част.

Стартът на втория период се развиваше по ноти за мадридчани, които погледнаха и към двуцифрената разлика. Крис Джоунс и Брайънт излязоха на сцената в точния момент, давайки импулс на гостите за плен обрат, но отново „белите“ имаха последната дума и се прибраха в съблекалнята при 36:34.

Промяната в защита, съчетана с усилията на Брайънт, Джоунс и Мицич, провокира серия от 18:4 и светкавичен обрат за „червените“ за начало на второто полувреме. Мадридчани се намираха в нокдаун, особено в офанзивен план, за да може тимът от Тел Авив да се откъсне с 9 точки напред след 30 минути игра.

“Лос бланкос“ бяха далече от приключили и затвърдиха тези впечатления в хора на заключителната четвърт, когато надигнаха глава със съдействието на Трей Лайълс и Габриел Дек. В този момент Брайънт развали плановете им за друг развой на събитията и почти собственоръчно остави радостта в израелския лагер до финалната сирена.

Илайджа Брайънт (9 борби) и Василие Мицич (7 овладени под двата ринга топки) вдъхновиха Апоел с по 19 точки. Василие Мицич наниза 13.

Трей Лайълс отговори за Реал с 14 и 5 борби. Габриел Дек реализира 11, Факундо Кампацо завърши с 10.

#Плейофи Евролига 2026 #БК Апоел Тел Авив #БК Реал Мадрид

