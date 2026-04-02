Апоел разочарова Панатинайкос след късен щурм в София (ВИДЕО)

Апоел Тел Авив надигна глава в Евролигата след два поредни грешни хода. Тимът, домакинстващ в Софи, подчини драматично над Панатинайкос с 92:88 в среща от 35-ия кръг, изиграна в "Арена 8888". Селекцията на Димитрис Итудис трябваше да проявява характер през второто полувреме, особено в заключителната четвърт, когато сътвори късен обрат и стопира серията от четири последователни успеха в турнира на богатите за състава, воден от Ергин Атаман.

На сметката на действащия шампион в Еврокъп личат 21 победи и 13 загуби, което го поставя на четвъртото място във временното класиране, а "детелините" се намират на седмата позиция с 20 успеха и 13 поражения. На 7 април (вторник) Апоел отново ще домакинства на българска земя, този път на Фенербахче, докато Панатинайкос ще има визита на Барселона.

Грешките и безрезултатни атаки се превърнаха в запазена марка за двата отбора в откриващите минути. По-солидната игра под коша и в защита предостави възможността на символичните домакини да се радват на лидерството чрез Илайджа Брайънт и Василие Миицич. Влизането от пейката на Костас Слукас подейства като катализатор за гостите, които намериха пътя към обрата за точка актив в края на встъпителния период.

Двата отбора вървяха ръка в хода на следващата десетка, като акцентът падна основно под коша. Найджъл Хейс-Дейвис и Хуан Ернангомес обединиха усилия във важен момент, за да нарушат статуквото и гърците да се оттеглят в съблекалнята при 48:44.

„Зелените“ заложиха на Слукас и Ернангомес, които често караха израелската защита да страда по пътя към двуцифрената разлика. Действията на Брайънт и Мицич дадоха краткотраен ефект на „червените“, а отборът от Атина си извоюва 9-точков актив след 30 минути игрово време.

Щурм, дело на Тай Одиаси и Антонио Блекни, провокира пореден възход за израелците и равенството в заключителната четвърт. Кендрик Нън напомни за реализаторските си възможности и заплете интригата в последните секунди, превърнали се в драматични. С 26 секунди, оставащи на часовника, Крис Джоунс не трепна от наказателната линия за плюс 2. В ответната атака Нън не успя да върне жеста при своя пробив и Джоунс подпечата успеха на тима от Тел Авив с нови два наказателни удара.

Антонио Блекни се отличи по традиция за Апоел със своите 19 точки, включително и 4 точни стрелби отвъд дъгата. Илайджа Брайънт го последва с 18, Василие Мицич наниза 14, Тай Одиаси има 12. Колин Малкълм финишира с 10 и 6 борби.

Хуан Ернангомес отговори за Панатинайкос със 17 точки и 7 борби. Кендрик Нън се разписа с 15 точки, Костас Слукас регистрира 14 и 8 асистенции. Джеди Осман реализира 12, Найджъл Хейс-Дейвис има 10 и 9 борби.