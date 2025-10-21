Апоел Тел Авив получи разрешение да играе в Израел домакинските си срещи от Евролигата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Отборът ще изиграе следващите си четири мача от турнира в България.

Рилски спортист - Апоел Тел Авив
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Отборът на Апоел Тел Авив няма да продължи да играе мачовете си от Евролигата в България.

Израелският тим, заедно с другият участник в турнира от тази страна - Макаби Тел Авив, който домакинства в Белград, получи разрешение да приема срещите от най-силния баскетболен турнир в Европа отново в Израел от 1 декември.

"Развълнувани сме да съобщим за завръщането на Евролигата в Израел от 1 декември 2025 година. Клубът иска да благодари на ръководството на Евролигата и на нейния шеф Паулиус Мотиеюнас за разбирането и подкрепата. Детайли около продажбата на билетите ще станат ясни скоро", заявиха от клуба.

Заради конфликта в Газа от октомври 2023 година насам отборите от Израел нямаха право да приемат на свой терен мачове от Евролигата.

До 1 декември за Апоел ще изиграе в София мачовете си с Монако (23 октомври), Партизан (29 октомври), Баскония (11 ноември), както и с Реал Мадрид (25 ноември), но този мач ще бъде в Ботевград заради заетост на "Арена 8888 София".

#Евролига 2025/26 #БК Апоел Тел Авив

От Рилски спортист се извиниха на Черно море заради неуместна шега
От Рилски спортист се извиниха на Черно море заради неуместна шега
Рилски спортист остава безгрешен в НБЛ след домакински успех над Черно море Рилски спортист остава безгрешен в НБЛ след домакински успех над Черно море
Чете се за: 03:37 мин.
Спартак Плевен пречупи Балкан в НБЛ Спартак Плевен пречупи Балкан в НБЛ
Чете се за: 03:42 мин.
Кевин Дюрант подписа двегодишен договор с Хюстън Рокетс Кевин Дюрант подписа двегодишен договор с Хюстън Рокетс
Чете се за: 01:37 мин.
Локомотив Пловдив счупи каръка в НБЛ след лекция срещу Шумен Локомотив Пловдив счупи каръка в НБЛ след лекция срещу Шумен
Чете се за: 02:55 мин.
Борислав Младенов и Виена записаха втора победа в Адриатическата лига Борислав Младенов и Виена записаха втора победа в Адриатическата лига
Чете се за: 00:52 мин.

