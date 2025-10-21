Апоел Тел Авив получи разрешение да играе в Израел домакинските си срещи от Евролигата

Отборът на Апоел Тел Авив няма да продължи да играе мачовете си от Евролигата в България.

Израелският тим, заедно с другият участник в турнира от тази страна - Макаби Тел Авив, който домакинства в Белград, получи разрешение да приема срещите от най-силния баскетболен турнир в Европа отново в Израел от 1 декември.

"Развълнувани сме да съобщим за завръщането на Евролигата в Израел от 1 декември 2025 година. Клубът иска да благодари на ръководството на Евролигата и на нейния шеф Паулиус Мотиеюнас за разбирането и подкрепата. Детайли около продажбата на билетите ще станат ясни скоро", заявиха от клуба.

Заради конфликта в Газа от октомври 2023 година насам отборите от Израел нямаха право да приемат на свой терен мачове от Евролигата.

До 1 декември за Апоел ще изиграе в София мачовете си с Монако (23 октомври), Партизан (29 октомври), Баскония (11 ноември), както и с Реал Мадрид (25 ноември), но този мач ще бъде в Ботевград заради заетост на "Арена 8888 София".