ИЗВЕСТИЯ

Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

Арда измъкна трите точки срещу ЦСКА с гол в 89-ата минута

Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Кърджалии прекъснаха серията си от четири поредни мача от първенството без победа.

ПФК Арда Кърджали
Снимка: startphoto.bg
Арда победи ЦСКА с 1:0 в отложен мач от пети кръг на шампионата в Първа лига. Заради ремонт на тревното покритие на стадион „Арена Арда“ срещата се игра в Стара Загора.

Двата тима изиграха равностойно първо полувреме, в което ЦСКА отправи три точни удара, но почивката дойде при нулево равенство. През втората част играта на терена предложи повече положения и пред двете врати, но победното попадение за кърджалии дойде в самия край на мача, когато Феликс Ебоа Ебоа прати топката в мрежата.

Така Арда прекъсна серията си от четири поредни мача от първенството без победа и вече заема 9-о място в класирането с актив от 9 точки. След само един успех в осем мача и 7 спечелени пункта ЦСКА е на 12-а позиция във временното класиране.

Двата тима започнаха мача равностойно, а първият удар в очертанията на вратата дойде в 17-ата минута, когато Джеймс Ето‘о проби и комбинира с Леандро Годой. Аржентинецът веднага отправи удар от границата на пеналта, но Анатолий Господинов спаси.

Следващата по-опасна ситуация дойде в 40-ата минута, когато Бруно Жордао стреля изключително силно, но топката бе в обсега на Анатолий Господинов, който изби и предотврати откриването на резултата.

Шест минути след подновяване на играта Димитър Велковски открадна топката в собствената си половина и опита да прехвърли излезлия напред страж на ЦСКА, но топката мина на метър от гредата.

Джеймс Ето‘о изведе Леандро Годой на стрелкова позиция с дълъг пас в 75-ата минута и нападателят стреля в близкия ъгъл, но Господинов изби.

В края на срещата голяма част от феновете на ЦСКА, които бяха на стадиона в Стара Загора, скандираха „Оставка“ по адрес на наставника Душан Керкез.

Минута преди изтичане на редовното време Антонио Вутов центрира от корнер, а Феликс Ебоа Ебоа прати топката в мрежата след удар с глава.

В следващия кръг Арда ще срещне Черно Море, а двубоят е насрочен за 22 септември от 18:00 ч. и отново ще се играе в Стара Загора. В същия ден, но от 20:30 ч. ЦСКА гостува на Ботев (Враца).

Свързани статии:

Първа лига: Арда - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Арда - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Арда победи ЦСКА с 1:0 в отложен мач от петия кръг на Първа лига на...
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Арда Кърджали #ПФК ЦСКА София

Бойко Величков поиска оставката на Душан Керкез
Бойко Величков поиска оставката на Душан Керкез
Керкез не пожела да подаде оставка след поредното разочарование Керкез не пожела да подаде оставка след поредното разочарование
Чете се за: 02:07 мин.
Първа лига: Арда - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Арда - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Гледайте Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт" Гледайте Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:45 мин.
Виктор Попов започна пълноценни тренировки с Корона Виктор Попов започна пълноценни тренировки с Корона
Чете се за: 01:57 мин.
Веласкес: Повишила се е увереността, но сме здраво стъпили на земята Веласкес: Повишила се е увереността, но сме здраво стъпили на земята
Чете се за: 03:40 мин.

Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
