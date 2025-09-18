Арда измъкна трите точки срещу ЦСКА с гол в 89-ата минута

Арда победи ЦСКА с 1:0 в отложен мач от пети кръг на шампионата в Първа лига. Заради ремонт на тревното покритие на стадион „Арена Арда“ срещата се игра в Стара Загора.

Двата тима изиграха равностойно първо полувреме, в което ЦСКА отправи три точни удара, но почивката дойде при нулево равенство. През втората част играта на терена предложи повече положения и пред двете врати, но победното попадение за кърджалии дойде в самия край на мача, когато Феликс Ебоа Ебоа прати топката в мрежата.

Така Арда прекъсна серията си от четири поредни мача от първенството без победа и вече заема 9-о място в класирането с актив от 9 точки. След само един успех в осем мача и 7 спечелени пункта ЦСКА е на 12-а позиция във временното класиране.

Двата тима започнаха мача равностойно, а първият удар в очертанията на вратата дойде в 17-ата минута, когато Джеймс Ето‘о проби и комбинира с Леандро Годой. Аржентинецът веднага отправи удар от границата на пеналта, но Анатолий Господинов спаси.

Следващата по-опасна ситуация дойде в 40-ата минута, когато Бруно Жордао стреля изключително силно, но топката бе в обсега на Анатолий Господинов, който изби и предотврати откриването на резултата.

Шест минути след подновяване на играта Димитър Велковски открадна топката в собствената си половина и опита да прехвърли излезлия напред страж на ЦСКА, но топката мина на метър от гредата.

Джеймс Ето‘о изведе Леандро Годой на стрелкова позиция с дълъг пас в 75-ата минута и нападателят стреля в близкия ъгъл, но Господинов изби.

В края на срещата голяма част от феновете на ЦСКА, които бяха на стадиона в Стара Загора, скандираха „Оставка“ по адрес на наставника Душан Керкез.

Минута преди изтичане на редовното време Антонио Вутов центрира от корнер, а Феликс Ебоа Ебоа прати топката в мрежата след удар с глава.

В следващия кръг Арда ще срещне Черно Море, а двубоят е насрочен за 22 септември от 18:00 ч. и отново ще се играе в Стара Загора. В същия ден, но от 20:30 ч. ЦСКА гостува на Ботев (Враца).