Арда Кърджали привлече под наем малийски централен нападател

Арда Кърджали привлече централния нападател Уилсън Самаке, съобщиха от клуба.

След преминаването на медицински прегледи Самаке и спортният директор Ивайло Петков подписаха договор, според който той ще играе под наем до лятото в Арда, с опция за закупуване след това. Уилсън Самаке за последно игра за турския Бандирма спорт.

Уилсън Самаке е роден на 30.03.2004г. в Мали, но притежава френски паспорт. Кариерата си започва във френския Рен. Самаке е част националния отбор на Мали до 23 г.