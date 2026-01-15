Арда победи Левски Карлово в първата си контрола за годината

Арда се наложи с 3:0 над Левски Карлово в контролна среща, играна на стадиона в Брацигово.

В 23-ата минута Иво Казаков засече центриране на Атанас Кабов и с глава откри резултата.

В края на първото полувреме голмайсторът отново имаше възможност да се разпише, но топката срещна гредата.

След почивката в игра за Арда се появиха всички налични футболисти. В 60-ата минута Ивелин Попов изведе отлично Бирсент Карагарен, който бе точен и покачи на 2:0.

Осем минути по-късно Карагарен върна жеста към Попов, който с точен и плътен удар покачи на 3:0.

В 76-ата минута главният съдия отсъди дузпа, която Карагарен не успя да реализира.

На 18 януари футболистите на Александър Тунчев заминават за Анталия, където ще се проведе втората част от зимната подготовка.