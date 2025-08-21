БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Арда с минимална загуба в Полша

Реваншът на българска територия е след седмица.

Отборът на Арда (Кърджали) допусна загуба с 0:1 при гостуването си в Пошла на Ракув в първи плеойф за влизане в Лигата на конференциите. Единственото попадение в срещата реализира Томаш Пиенко в 28-ата минута.

В деветата минута дойде първата по-интересна ситуация в мача, когато Леонардо Роча излезе сам срещу Анатолий Господинов и опита подаване, но не сполучи, а притичалият Джелал Хюсеинов се справи със ситуацията. Шест минути след това Марко Булат се освободи и шутира, а Господинов отново не позволи на топката да влезе в мрежата.

В 25-ата минута Барат се извиси над всички в наказателното поле и стреля с глава, но вратарят на Арда улови топката.

Поляците взеха аванс в резултата в 28-ата минута след грешка при изнасянето на топката от страна на Арда. Тогава Господинов се забави с подаването към Ебоа Ебоа и затрудни защитника. Томаш Пиенко отне и прати топката във вратата на българския отбор за 1:0.

След почивката Арда пропусна добри възможности за гол. Първо имаше отменено попадение на Пиенко заради засада, а в 59-ата минута кълбото достигна до Серкан Юсеин и той шутира силно, но няколко сантиметра го разделиха от изравняването.

В 68-ата минута Арда не успя да се възползва от голям шанс. Слабо изчистване на защитник след центриране на Светослав Ковачев изведе Андре Шиняшики зад гърба на защитата, но той не намери добро продължение на топката. Малко след това удар и на Лъчезар Котев срещна гредата на вратата на поляците.

Последните минути от редовното време бяха в полза на Раков. Хесус Диас и Иван Лопес пропуснаха да реализират второ попадение в мача, а българският отбор запазва шансове за класиране преди реванша след една седмица в Кърджали.

