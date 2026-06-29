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Археолози откриха античен кораб с над 300 амфори на борда край бреговете на Калабрия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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археолози откриха античен кораб 300 амфори борда бреговете калабрия
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Археолози откриха изключително добре запазени останки от античен кораб, потънал край бреговете на Южна Италия, в региона на Калабрия, предаде АПА, позовавайки се на съобщение от италианските власти.

Плавателният съд датира от периода между V и IV век пр. Хр. и е бил натоварен с повече от 300 амфори. Според италианската служба за културно наследство находката е сред най-значимите подводни археологически открития през последните години.

Особен интерес за учените представлява товарът от амфори, който може да даде нова информация за производството, транспорта и търговията с вино в областта на Магна Греция (Велика Гърция), или гръцките колонии в Южна Италия и Сицилия. Очаква се данните да помогнат и за по-доброто изучаване на търговските маршрути в Средиземно море през античността.

Откритието е направено по време на предварителни геоложки и екологични проучвания за планиран офшорен вятърен парк, извършвани от енергийната компания Acciona Energía в координация с културните власти. При проучванията са използвани сонарни системи и съвременна подводна апаратура, с участието на специалисти по подводна археология и морски науки.

След откриването на находката италианското Министерство на културата е стартирало специален проект за проучване, изваждане, консервация и научен анализ на останките и товара. От енергийната компанията поясняват, че резултатите от изследванията са били взети предвид при планирането на вятърния парк, като проектът е бил адаптиран така, че да бъдат запазени археологическият обект и други чувствителни морски зони, пише още АПА.

#античен кораб #амфори #калабрия

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